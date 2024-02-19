Череповец, Вологодская область, 19 февраля, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Агрохимический холдинг «ФосАгро» стал индустриальным партнером в федеральном проекте «Передовые инженерные школы» (ПИШ). Опыт компании по подготовке квалифицированных специалистов станет основой для подготовки инженеров будущего в сотрудничестве с правительством РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Одной из приоритетных задач на ближайшие годы правительство РФ называет подготовку высококвалифицированных конструкторов, исследователей, проектировщиков, которые будут решать передовые инженерные задачи и создавать основание технологического суверенитета страны. Образовательная программа «ФосАгро» полностью соответствует ключевым задачам правительства РФ в сфере подготовки кадров для отечественной промышленности. Поэтому участие компании в федеральном проекте «Передовые инженерные школы» стало логичным ее продолжением.

В 15 регионах России уже функционируют 30 передовых инженерных школ (ПИШ), в которых обучается более шести тысяч студентов. Как отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко по итогам стратегической сессии по реализации инициатив социально-экономического развития, эта работа ведется с активным участием технологических партнеров, в том числе компании «ФосАгро» и других крупных российских предприятий.

«Считаю важным, что индустриальные партнеры непосредственно вовлечены в образовательный процесс и берут ответственность за подготовку и дальнейшее трудоустройство выпускников. По решению председателя правительства Михаила Мишустина мы расширили программу. В конце прошлого года на базе российских вузов были отобраны еще 20 таких школ, которые начнут функционировать уже с нового учебного года. Вся система будет включать 50 ПИШей», — подчеркнул Чернышенко.

Одна из новых передовых школ, где будут готовить высококвалифицированных инженеров, откроется при поддержке «ФосАгро» в Череповецком государственном университете. Она станет новой ступенькой в уже выстроенной образовательной вертикали компании. «В рамках соглашения с Череповецким государственным университетом по развитию передовой инженерной школы мы уже в 2024 году инвестируем средства в оснащение двух лабораторий, что позволит студентам получать практические навыки в условиях, максимально приближенных к производственным, — рассказал генеральный директор АО «Апатит» (группа «ФосАгро») Александр Гильгенберг. — Сотрудники нашего Научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгицидам будут курировать процесс обучения. Под их руководством студенты приступят к разработке проектов, находящихся в сфере интересов нашей компании. Мы рассчитываем, что к моменту выпуска из университета молодые специалисты смогут предложить готовые решения многих производственных задач».

В «ФосАгро» о необходимости растить специалистов для своих предприятий задумались более десяти лет назад. В компании создали собственную образовательную парадигму, в рамках которой готовят инженерную элиту для своих предприятий химической и горной промышленности буквально со школьной скамьи. Профориентационная вертикаль начинается в подшефных школах, где одаренные дети по углублённой программе изучают математику, информатику, физику и химию. В шести «ФосАгро-школах» в Череповце, Апатитах, Кировске, Волхове и Балакове сегодня обучаются более 6000 детей. Получить специальность их выпускники могут в одном из 20 вузов-партнёров «ФосАгро» или подшефных компании колледжах. В колледжах обучение идет по дуальной системе — в сочетании теории, практики и стажировок на производстве. На предприятия холдинга молодых специалистов сопровождают кураторы. Для вчерашних выпускников вузов в компании действует программа «ФосАгро-СТАРТ».

Начиная с 2013 года на создание бесшовной образовательной парадигмы «Школа — колледж/вуз — предприятие» компанией ФосАгро выделено свыше 6 млрд рублей. На эти средства модернизирована материально-техническая база учебных заведений, созданы полигоны и лаборатории для практической работы на реальном оборудовании, организованы спортивные, развивающие и научно-исследовательские мероприятия, конкурсы, олимпиады. Компания также финансирует дополнительное обучение выпускников «ФосАгро-школ» по профильным специальностям, предоставляет стипендии наиболее выдающимся студентам, организовывает экскурсии, выделяет средства на ремонт и оснащение химических лабораторий, на обучение и премирование педагогов, обеспечивает учащихся корпоративной школьной формой.

Только за последние три года более тысячи выпускников партнёрских университетов и колледжей и 126 выпускников «ФосАгро-школ», окончивших профильные вузы, трудоустроились на предприятиях холдинга.

Образовательная программа «ФосАгро» завоевала авторитет и на самом высоком уровне. Так, в феврале 2022 года профильный комитет Совета Федерации рекомендовал учесть этот опыт при формировании образовательно-производственных кластеров в ключевых отраслях промышленности. На минувшей неделе «ФосАгро» стала победителем национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной по поручениюпрезидента России Владимира Путина. Экспертный совет признал лучшими сразу три социальных проекта компании: спортивно-образовательную программу «Детям России — образование, здоровье и духовность», программу комплексного развития территорий присутствия компании «Наши любимые города» и образовательную программу «ФосАгро», нацеленную на формирование надежного кадрового резерва для всей агрохимической отрасли.