Москва, 19 февраля, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура подала в арбитражный суд иск о возвращении в собственность государства акций Ивановского завода тяжёлого станкостроения (ИЗТС). Материалы дела разместили на сайте арбитражного суда Ивановской области.

Сергей Метелица / ТАСС

Из документов следует, что иск приняли к производству 8 февраля. Заседание по делу пройдёт 4 марта. Ответчиками являются ОАО «ИЗТС», ООО «Техинвест», ООО «Инвестпроект» и физические лица, владеющие ценными бумагами предприятия.

«Заместитель генерального прокурора обратился в арбитражный суд с исковым заявлением <…> об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных акций ОАО «Ивановский завод тяжёлого станкостроения», ― говорится в материалах иска.

Также заявлено, что суд удовлетворил просьбу Генеральной прокуратуры в качестве обеспечительной меры наложить арест на акции ИЗТС, а также на всё движимое и недвижимое имущество завода, включая денежные средства на банковских счетах, и АО «Станки и инструмент».

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что предприятие в 1990-х годах приватизировали незаконно. По версии прокуратуры, решение о передаче акций оборонного ИЗТС приняли не уполномоченные на это лица и организации и без обязательного в таких случаях разрешения правительства.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля стало известно, что Генеральная прокуратура добивается в Арбитражном суде истребования в пользу государства трёх предприятий промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).

В ведомстве полагают, что проведённая более 30 лет назад приватизация относящихся к ВПК заводов была незаконной, для этого следовало получить разрешение правительства. Как следует из иска, в настоящее время предприятия попали под контроль резидентов недружественных стран, а их продукция вывозится по заниженной стоимости в США и Европу.

В августе 2023 года Генпрокуратура подала уже четвёртый иск об изъятии имущества у РАТМ-холдинга, который в том числе производит прицельные системы и тепловизоры для танков.