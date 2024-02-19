Москва, 19 февраля, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Золотодобывающая компания Polymetal продаст российский бизнес структуре компании «Мангазея» за $3,69 млрд, сообщили 19 февраля на сайте компании.

Serguei Fomine/Global Look Press

«Polymetal International объявляет о заключении соглашений о продаже российского бизнеса исходя из оценки US$ 3,69 млрд», — говорится в сообщении.

Российские активы оценили для сделки в $3,69 млрд, включая $2,21 чистого долга. Закрыть сделку намерены до конца 2024 года.

На сайте Polymetal также сообщили, что сделка даст возможность сосредоточиться на бизнесе в Казахстане. В случае одобрения акционерами она позволит восстановить акционерную стоимость казахстанского бизнеса, а также устранить риски и снизить долговую нагрузку активов Группы Polymetal в Казахстане.

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