Таллин, 19 февраля, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Украинский конфликт оказался решающим моментом для целого поколения. Такое мнение высказал президент Эстонии Алар Карис в статье, опубликованной 19 февраля изданием Politico.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Президент Эстонии Алар Карис

«Это решающий момент для нашего поколения. Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И, как показала история, слабость не ведёт к миру», — написал он.

По словам эстонского лидера, для любой из стран Европы было бы трудно вести конфликт с Россией в одиночку, так как это ядерная держава с населением порядка 145 миллионов человек.

Карис призвал европейские страны укреплять оборону НАТО и архитектуру безопасности Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 февраля издание Business Insider признало наличие у России значительных возможностей для дальнейшего проведения спецоперации. Журналисты издания отметили, что экономика России не страдает от последствий конфликта на Украине, так как они не доходят до российской территории.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр 18 февраля заявил, что западные страны были «чрезмерно оптимистичны» по отношению к Украине, из-за чего им теперь нужно быть осторожными, чтобы не оказаться чересчур пессимистичными. По его мнению, украинские войска не смогли добиться военного успеха из-за огромных возможностей России.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской 19 февраля заявил, что СВО выявила новое явление в военном искусстве. По словам военного, успешный опыт подготовки и ведения активной обороны армией России продемонстрировал превосходство отечественного военного искусства над натовским.