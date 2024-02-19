Южно-Сахалинск, 19 февраля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Газпромбанк, а также ООО «ИФР-ЕКБ» (компания с участием группы «К1») и ООО «ИГЧП» (компания группы Газпромбанка) подписали документацию и открыли финансирование для создания на территории Южно-Сахалинска научно-образовательного центра и студенческого городка СахГУ.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

«Сахалин Tech» — уникальный проект. Он представляет собой квартал в Южно-Сахалинске, где на площади 112 тыс. кв. м. разместятся учебно-образовательный и научно-лабораторный блоки, несколько корпусов общежитий, библиотека, конгресс-холл и общественно-деловые пространства. Вместимость студенческого городка составит 1,5 тыс. мест. Общин капитальные затраты оцениваются в 26,1 млрд рублей, из которых 16 млрд рублей выделит Газпромбанк в форме старшего долга.

Строительство ведется согласно правительственной программе ПП № 1268. Возводить кампус начали в августе 2023 года, а завершение стройки намечено на 2026 г.

«Развитие образовательной инфраструктуры — одно из самых перспективных направлений инвестирования, ведь это, в первую очередь, вклад в человеческий капитал, компетенции, которые нужны обществу», — отметила вице-президент — начальник департамента финансирования инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Светлана Ляпина. «Появление на базе СахГУ передового кампуса — очень важный проект, который может стать одним из драйверов развития в регионе инновационной экономики и центром притяжения талантов», — добавила она. Ляпина подчеркнула, что банк со своей стороны готов вкладывать в них не только кредитные средства, но и экспертизу, опыт.

«Строительство нового кампуса «СахалинТех» и реформирования главного островного вуза — вопрос дальнейшего развития Сахалинской области», — отметил губернатор островного региона Валерий Лимаренко. По его словам, на сегодняшний день регион стоит на пороге реализации многих масштабных проектов в логистической, энергетической и промышленной сферах. Он подчеркнул важность того, чтобы востребованными на новых предприятиях оказались островитяне и молодёжь. «Уверен, в этом поможет в том числе «СахалинТех», который поднимет образование островного региона на новый уровень», — заявил губернатор.