Анкара, 19 февраля, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Переговоры между Россией и Турцией по вопросу дорожной карты строительства в республике газового хаба продолжаются. Об этом 19 февраля заявил источник в энергетическом секторе Турции.

IMAGO/Jens Koehler/Global Look Press

«Мы продолжаем переговоры по дорожной карте, представленной нам российскими коллегами», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам источника, между сторонами нет никаких проблем в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что в строительстве в Турции газового хаба заинтересованы все в Европе, кто хочет покупать российские энергоресурсы. Он напомнил, что сейчас российский газ поставляют в Европу по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку», которые эффективно работают и полностью заполнены.

Источник в администрации президента Турции 18 сентября 2023 года рассказал, что вокруг проекта создания газового хаба появляется всё больше ложной информации. По его мнению, это делается для того, чтобы очернить проект и бросить тень на его перспективность.

Президент России предложил создать хаб по поставкам газа в Европу в Турции в октябре 2022 года. По словам Путина, с помощью этого проекта можно будет прокачивать газ для восполнения утраченных объёмов транзита через взорванные газопроводы «Северный поток».