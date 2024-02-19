Москва, 19 февраля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. В Москве в полицию обратилась вдова участника СВО, с банковской карты которого пропали более 650 000 рублей. Женщина обвинила в краже любовницу погибшего мужа. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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15 февраля в полицию обратилась 36-летняя жительница Москвы Наталья К., женщина рассказала, что 1 января 2024 года её 36-летний супруг погиб в зоне СВО. Женщина была шокирована новостью о смерти и долго не могла прийти в себя. Лишь через две недели она занялась блокировкой его счетов. Обратившись в банк, она узнала, что уже после смерти владельца с его карты продолжали снимать деньги. У Натальи оказалась на примете подозреваемая в хищении денег, её имя она и назвала полицейским.

«По заявлению 36-летней жительницы Москвы, ей стало известно о том, что с карты её погибшего в зоне СВО супруга после его смерти осуществлялись списания денежных средств, сумма ущерба составила 653 394 рубля. По словам заявительницы, деньги могла похитить любовница умершего», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас полиция проверяет версию вдовы и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что неизвестный похитил деньги с карт сразу нескольких участников СВО. Об этом стало известно после обращения в полицию сына погибшего в госпитале после ранения участника СВО. Родственники выяснили, что кто-то украл деньги с карты военнослужащего, пока он находился в медучреждении.