Бишкек, 19 февраля, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров в ближайшие дни совершит визит в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

Павел Бедняков/РИА Новости Садыр Жапаров

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению президента РФ Владимира Путина 20–21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию», ― уточнил завотделом внешней политики администрации главы Киргизии Муратбек Азымбакиев.

Он добавил, что Жапаров в Казани примет участие в церемонии открытия мультиспортивного турнира «Игры будущего». Здесь представят комплекс спортивных соревнований в формате фиджитал-спорт, компьютерный (e-sports) спорт с участием более 260 команд и около 2 000 спортсменов и компьютерных (кибер) спортсменов из разных стран в 21 уникальной инновационной дисциплине.

Азымбакиев сообщил, что также ожидается участие в мероприятии ряда глав иностранных государств, видных международных и общественных деятелей, руководителей крупных IT-компаний.

Кроме того, в ходе визита глава Киргизии проведёт двухсторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой Татарстана Рустамом Миннихановым. На них лидеры обсудят вопросы сотрудничества между двумя странами, в том числе в экономике, культуре и инвестиционной сфере.

Как сообщало ИА Регнум, Путин подписал федеральный закон о проведении международного турнира «Игры будущего». Мероприятие состоится в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, в нём примут участие более 2000 спортсменов, которые посоревнуются в 21 дисциплине.

Состязания поделят на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Талисманом «Игр будущего» в 2024 году стала жар-птица Мира, которую разработали студенты из Татарстана.

Во время неформальной встречи в Санкт-Петербурге 26 декабря 2023 года Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие «Игр будущего». Он назвал спорт и физкультуру неотъемлемой частью гуманитарного сотрудничества.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что бойкота «Игр будущего» не будет. По его словам, страны-партнёры поддерживают идею о том, что спорт вне политики.