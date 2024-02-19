Вашингтон, 19 февраля, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Двое полицейских и пожарный-фельдшер погибли в результате стрельбы в Бернсвилле в американском штате Миннесота, сообщил CBS News.

IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

«Реагируя на звонок о находящейся в опасности семье, два офицера полиции и один пожарный потеряли свои жизни», — сообщил губернатор региона Тим Уолц в соцсети Х.

Полиция и спасатели прибыли по звонку в экстренную службу в частный дом, где вооруженный преступник забаррикадировался, взяв в заложники семью. После приезда полицейских началась стрельба. Преступник, открывший огонь, также погиб. Ещё несколько офицеров полиции получили ранения.

Согласно данным Мемориальной ассоциации правоохранительных органов Миннесоты, с 2015 года пятеро полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в результате перестрелки в Вашингтоне ранение получил сотрудник парковой полиции США. Сообщалось, что силовики преследовали правонарушителя, в результате стрельбы преступник погиб. Инцидент произошёл примерно в двух км от Белого дома.

В октябре 2023 года по меньшей мере 16 человек погибли в результате стрельбы в Льюистоне в штате Мэн. Десятки человек пострадали. Стрельба велась в разных частях города, жители слышали звуки выстрелов в местном баре и боулинге. Подозреваемого задержали.