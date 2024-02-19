Москва, 19 февраля, 2024, 09:42 — ИА Регнум. После снежной зимы весеннее половодье в России окажется непростым, однако пока преждевременно делать более конкретные прогнозы. Об этом 19 февраля заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Пока ещё рано говорить об этом. Есть целый ряд факторов, которые говорят о том, будет ли весна ранней или поздней и какое будет половодье. Понятно, что оно будет непростое, но есть много разных факторов», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Синоптик уточнил, что на то, как будет проходить весной половодье, будут влиять погода, водность подстилающей поверхности, количество влаги в метровом слое почвы и ряд других факторов.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве обновился рекорд по высоте снежных сугробов. Синоптик уточнил, что их высота на тот момент составила 67 сантиметров, и отметил, что рекорд по этому показателю (65 см) для 18 февраля держался в столице с 1966 года.

Вильфанд заявил, что снегопад в Москве 15 февраля вошёл в тройку сильнейших за нынешнюю зиму и повторил рекорд 1966 года. По его словам, зима оказалась очень снежная, чего не наблюдалось уже 30–40 лет. Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова 16 февраля отметила, что сильных снегопадов в столице больше не ожидается.