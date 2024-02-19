Синоптик предупредил россиян о сложной ситуации с весенним половодьем
Вильфанд предупредил о непростой ситуации с весенним половодьем в России
Москва, 19 февраля, 2024, 09:42 — ИА Регнум. После снежной зимы весеннее половодье в России окажется непростым, однако пока преждевременно делать более конкретные прогнозы. Об этом 19 февраля заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Пока ещё рано говорить об этом. Есть целый ряд факторов, которые говорят о том, будет ли весна ранней или поздней и какое будет половодье. Понятно, что оно будет непростое, но есть много разных факторов», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Синоптик уточнил, что на то, как будет проходить весной половодье, будут влиять погода, водность подстилающей поверхности, количество влаги в метровом слое почвы и ряд других факторов.
Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве обновился рекорд по высоте снежных сугробов. Синоптик уточнил, что их высота на тот момент составила 67 сантиметров, и отметил, что рекорд по этому показателю (65 см) для 18 февраля держался в столице с 1966 года.
Вильфанд заявил, что снегопад в Москве 15 февраля вошёл в тройку сильнейших за нынешнюю зиму и повторил рекорд 1966 года. По его словам, зима оказалась очень снежная, чего не наблюдалось уже 30–40 лет. Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова 16 февраля отметила, что сильных снегопадов в столице больше не ожидается.