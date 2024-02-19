Вашингтон, 19 февраля, 2024, 09:40 — ИА Регнум. У России имеются возможности для дальнейшего проведения специальной военной операции. Об этом 19 февраля написало издание Business Insider.

Иван Шилов ИА Регнум

«С чисто экономической точки зрения у Москвы есть значительные возможности для продолжения боевых действий», — заявил в беседе с ним макростратег и эксперт по России в компании по управлению инвестициями Loomis Sayles Хассан Малик.

По его словам, российская экономика не страдает от последствий украинского конфликта, потому что кризис не доходит до территории России. В 2022 году, по официальной статистике, экономика России сократилась на 1,2%, а ВВП Украины рухнул за это же время на 29,1%, напомнил эксперт.

Малик уточнил, что Россия — это крупная глобальная экономика, имеющая позиции в сфере энергетических ресурсов, сельского хозяйства и металлургии.

«Хотя западные санкции и торговые ограничения, несомненно, оказали некоторое влияние на российскую экономику, оно сильно ограничено», — отметил эксперт.

Предпринятые российской стороной меры по укреплению экономики, включая параллельный импорт, переориентацию экспорта на Китай и Индию и новые цепочки поставок, также уменьшают влияние санкций Запада на оборонную промышленность и экономику России, добавил Малик.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что главы МИД государств — членов «Группы семи» обязались ужесточать санкции против России и активизировать усилия по борьбе с их обходом. По его словам, также страны G7 призвали другие государства мира препятствовать России в получении военного оборудования и товаров двойного назначения.

Президент Литвы Гитанас Науседа 18 февраля заявил, что западные антироссийские санкции действуют неэффективно. По его словам, об этом свидетельствуют реальные макроэкономические показатели России.

Президент России Владимир Путин заявил 18 февраля, что отечественные компании получили новые возможности из-за санкций Запада, занимая освободившиеся после ухода значительного количества западных брендов ниши. Глава государства уточнил, что российские компании не жадничают и вкладываются в своё развитие.