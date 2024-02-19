Донецк, 19 февраля, 2024, 09:12 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике УФСБ России по ДНР совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии перехватило британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80. Об этом 19 февраля сообщили в управлении.

Кадр из видео

Дрон перехватили в Новоазовском районе. После контролируемой посадки беспилотника взрывотехники обезвредили боевую часть, в которой находилось семь килограммов взрывчатки, и уничтожили заряд.

В ходе расшифровки полётного задания беспилотника выяснилось, что его целью был крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3868390" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Дрон должен был совершить круг над Назрановским районом и ударить по объекту со стороны Таганрогского залива», ― уточнили в УФСБ России по ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 февраля украинский беспилотник сбросил боеприпас в Петровском районе Донецка. В результате пострадали пятеро спасателей. Медики диагностировали у раненых минно-взрывные травмы и акубаротравмы. Осколки от взрыва боеприпаса также повредили пожарный автомобиль.

Только за сутки 14 февраля российские военные сбили 39 беспилотников ВСУ в районах Кременца, Александровки, Клещеевки, Межевого в ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что используемыми ВСУ для атак по территории ДНР беспилотниками в основном управляют через терминалы американской компании Starlink. Он подчеркнул, что сейчас украинские войска стали чаще использовать дроны для атак, которые направляют на невоенные цели.