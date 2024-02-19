Аддис-Абеба, 19 февраля, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Власти Уганды приветствуют поиск альтернативных вариантов платежной системе SWIFT, так как они помогут противостоять шантажу и политизации финансовых расчётов со стороны Запада. Об этом 19 февраля заявил министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго на полях саммита Афросоюза в Аддис-Абебе.

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Как отметил в интервью «РИА Новости» Одонго, Запад фактически шантажирует государства Африки, если он не согласен с их политическим курсом, угрожая отключением платёжных систем.

По его мнению, западные страны могут ввести подобные санкции и за связь какой-либо африканской страны с Россией.

«Альтернатива существующему SWIFT — это нечто желанное, то, что мы должны изучить, чтобы, как у Африки, у нас были варианты. Вы можете использовать SWIFT или вы можете использовать то, что развивают русские, чтобы в случае шантажа, политизации финансовых операций имелись варианты», — сказал глава МИД Уганды.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что многие страны думают о возможности альтернативы для существующей системы международных платежей, которая стала рискованной. По её словам, заинтересованный в развитии экономических, торговых, инвестиционных отношений бизнес обязательно начнёт поиск альтернатив существующей системе, в которой имеются риски.

Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин 17 января представил на международной выставке-форуме «Россия» презентацию, из которой следовало, что к созданному Банком России аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — уже подключены 20 государств мира. Уточнялось, что в системе работали на тот момент 557 банков и компаний, включая 159 нерезидентов из 20 стран.