Москва, 19 февраля, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Картина русского художника Ивана Айвазовского «Лунная ночь», написанная в 1878 году, ушла с молотка за 92 млн рублей. Торги состоялись 18 февраля в Московском аукционном доме. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Лунная ночь на море. Иван Айвазовский

Авторство Айвазовского, подпись, дату и подлинность пейзажа подтвердили в ходе научно-исследовательского комплекса работ, проведённого перед торгами. Изначально эксперты оценили картину в 100 млн рублей.

«Наибольший ажиотаж ценителей искусства ожидаемо вызвала жемчужина собрания и главный топ-лот аукциона — морской пейзаж Константинополя с башнями «Лунная ночь» кисти Ивана Айвазовского», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Аукционного холдинга».

Морской пейзаж Константинополя с башнями «Лунная ночь» кисти Ивана Айвазовского написана маслом. На картине парусник огибает башню Леандра, расположенную на небольшом островке, которая встречается на картинах мастера с видами Константинополя с конца 1840-х годов.

На торгах продали и другие предметы искусства, в частности картину «Патриарх Филарет» Ильи Репина (29,5 млн рублей), «Гималаи» Николая Рериха (12 млн рублей), «Церковь Афанасия Александрийского в Белой Слуде» Василия Верещагина (9,5 млн рублей).

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года шедевр испанского художника Пабло Пикассо «Женщина с часами» продали на аукционе дома Sotheby’s в Лондоне за 139,364 млн долларов. На полотне художник изобразил свою возлюбленную и музу — французскую модель Марию-Терезу Вальтер.

Редкую почтовую марку с перевёрнутым изображением самолёта «Перевернутая Дженни» продали на аукционе в Нью-Йорке 12 ноября более чем за $2 млн. Это стало рекордной суммой для американской марки. Торги прошли в аукционной галерее Роберта А. Сигела. Её председатель Скотт Трепел сообщил, что эта марка лучшая из серии. Её выпустили в 1918 году в партии из 100 штук. Из-за спешки у всех этих марок самолёт Curtiss JN-4 изобразили перевёрнутым. Эта партия считается одной из самых известных среди филателистов в США.