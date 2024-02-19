Вашингтон, 19 февраля, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Чиновники Евросоюза с обеспокоенностью наблюдают за развитием президентской гонки в США и создают план в сфере безопасности в случае возвращения экс-главы Белого Дома Дональда Трампа на этот пост. Об этом 18 февраля написала американская газета Washington Post со ссылкой на источники.

U. S. Air Force

«Когда бывший и, возможно, будущий лидер свободного мира говорит, что он будет сидеть сложа руки и смотреть, как Россия будет атаковать союзников по НАТО, нам придётся переосмыслить, как могут выглядеть обязательства США по отношению к Европе и Украине», — заявил изданию представитель служб безопасности ЕС.

Чиновники Евросоюза также рассказали газете, что наблюдаемые ими в развивающейся президентской гонке в США события «не дают им особых надежд», и добавили, что на этом фоне у них вызывает самую большую обеспокоенность судьба помощи Киеву со стороны Вашингтона.

«Мы должны надеяться на лучшее, но должны готовиться к худшему», — заявил изданию источник, отметив, что худший сценарий развития событий подразумевает прекращение поддержки США Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля американский сенатор Линдси Грэм призвал Вашингтон передавать военную помощь Киеву не безвозмездно, а в кредит. Он предложил предоставлять помощь США Израилю и Тайваню на таких же условиях.

Ранее в этот же день вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев стал «пленником американского дискурса» по вопросу одобрения финансовой поддержки в Конгрессе США. По её словам, на этом фоне украинскими власти не представляют, что может случиться в течение следующих двух недель.

Президент России Владимир Путин 18 февраля заявил, что Москва даже после начала СВО хотела закончить украинский конфликт мирным путём, однако Киев это не захотел. Глава государства напомнил, что во время переговоров в Стамбуле стороны договорились о параметрах этого возможного мирного соглашения, однако затем украинское руководство под давлением Запада отказалось от него.