Москва, 19 февраля, 2024, 08:06 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили об успешной операции экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России, который уничтожил пункт управления украинских боевиков на купянском направлении.

Mil.ru Су-34

Лётчики получили данные с координатами расположения командного пункта и бронированной техники ВСУ. Экипаж нанёс массированные удары фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

«В результате спланированных действий был уничтожен личный состав противника, укрепленные позиции, командный пункт и техника ВСУ», — пояснили в оборонном ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ опубликовало новые кадры брошенной военной техники украинскими боевиками в пригородах Авдеевки. Военные оставляли вооружение в процессе бесконтрольного бегства под натиском российской армии.

На кадрах видно, как бронемашины и танки одиночно «разбросаны» по просёлочным дорогам под Авдеевкой, по ним наносятся удары.

Артиллеристы Западной группировки российских войск поразили закрытые огневые позиции и личный состав ВСУ под Купянском.

Вооружённые силы России 16 февраля поразили авиатехнику на аэродромах ВСУ, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наёмников и сил специальных операций ВСУ, а также живую силу и военную технику в 110 районах.