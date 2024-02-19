Наступивший 726-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением о том, что солдаты НАТО воюют на Украине под видом наёмников. О вхождении в состав штурмовых отрядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) натовских военнослужащих, управляющих комплексами противовоздушной обороны, оперативно-тактическими ракетами и ракетными системами залпового огня, известил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник — первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской. В интервью газете «Красная Звезда» 19 февраля он пояснил также, что офицеры НАТО непосредственно участвуют в подготовке военных операций ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Тем временем бойцы ВС РФ продолжают зачистку жилых кварталов Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Боец из подразделения «Викинг» рассказал «РИА Новости», что в городе могли остаться разрозненные группы боевиков, которые прячутся в зданиях и могут оказать сопротивление.

Новые кадры брошенной военной техники украинскими боевиками в пригородах Авдеевки опубликовало Минобороны.

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Отмечается, что лишь отдельным неорганизованным группам под непрерывным огнём российской артиллерии удалось сбежать из города.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.