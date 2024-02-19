Авдеевка, ДНР, 19 февраля, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Бойцы ВС РФ продолжают зачистку жилых кварталов Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Видео очередного рейда отряда спецназначения «Викинг» по освобождённому городу оказалось в распоряжении «РИА Новости».

Фото:фото пресс-служба ГУ НП в Донецкой области Авдеевка

Военные с осторожностью осматривают дворы, жилые помещения, спускаются в подвалы, где мирные жители прячутся от обстрелов ВСУ.

Как пояснили бойцы, людей нужно на время эвакуировать, пока боевики не уменьшат артатаки на жилые кварталы. Звуки взрывов подтверждают опасения военных за жизнь горожан.

Также боец из подразделения «Викинг» рассказал, что в Авдеевке могли остаться разрозненные группы боевиков, которые прячутся в зданиях.

«Они могут оказать сопротивление, поэтому проверки дворов и домов продолжаются», — пояснили российские солдаты.

Как сообщало ИА Регнум, военные российской армии при зачистке освобождённой Авдеевки нашли в расположении подразделения украинских боевиков трофеи — ящики с оружием западного производства.

В одном из ящиков бойцы «Викинга» обнаружили партию снарядов — кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Как предположил один из бойцов, боеприпасы польского или болгарского производства.

Сапёры работают в Авдеевке, они обследуют уцелевшие дома, дворы и объекты инфраструктуры, военные проводят рейды по зачистке.

«Специалисты исследуют окрестности на предмет наличия взрывоопасных предметов, мин-ловушек, фугасов или неразорвавшихся боеприпасов. Находят мины старого советского и натовского производства», — пояснили в Минобороны.

По словам командира инженерного взвода с позывным Усман, ВСУ плотно заминировали город, используя смешанные типы минных заграждений и мины-ловушки.

17 февраля Минобороны сообщило, что министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль группировкой войск «Центр». Бежать из города удалось только отдельным разрозненным формированиям ВСУ.