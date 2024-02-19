Москва, 19 февраля, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Военнослужащие из стран — членов НАТО под видом наёмников участвуют в боевых действиях на Украине. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник — первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Натовские военнослужащие <…> управляют комплексами противовоздушной обороны, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — сказал генерал-полковник.

Рудской добавил, что офицеры НАТО непосредственно причастны к подготовке военных операций украинских войск.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о большом количестве французских наёмников. Отрицать это было бы просто глупо, поскольку ВС России не раз поражали места их дислокации, это достоверно известно.

Вечером 16 января Вооружённые силы России нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в Харькове. Согласно данным Министерства обороны, в результате попадания в здание было уничтожено более 60 бойцов из-за рубежа, ещё 20 получили тяжёлые ранения.

Иностранные наёмники начали сбегать с Украины после мощных ударов российской армии по ВСУ, написала DikGAZETE. В материале говорится, что российские военные активно уничтожают поставленное Киеву современное натовское оружие, которым ВСУ даже не смогли воспользоваться.