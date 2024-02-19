Рамалла , 19 февраля, 2024, 05:43 — ИА Регнум. Десятки мирных граждан погибли и пострадали за вечер 18 февраля в результате израильских бомбардировок сектора Газа, сообщило палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на медиков.

Иван Шилов ИА Регнум Война Израиль сектор Газа

«Более 70 мирных жителей были убиты, а другие, в основном дети и женщины, были ранены в результате израильских воздушных и артиллерийских ударов по районам в лагере беженцев Нусейрат, району Зувайда и городу Дейр-эль-Балах», — проинформировало агентство.

По данным источников, тела 16 погибших доставили в больницы после атаки израильской армии на Хан-Юнис на юге палестинского анклава. Пять тел, в основном детей, были найдены и извлечены из-под завалов после израильской бомбардировки северной части сектора Газа, добавили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сравнил массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в отношении евреев. Война идёт не между солдатами, а между хорошо подготовленной армией и женщинами с детьми, добавил он.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал слова бразильского президента постыдными после его сравнения Холокоста с действиями ЦАХАЛ в секторе Газа. Премьер добавил, что в связи с этим посла Бразилии вызовут в МИД Израиля для строгого выговора. По словам Нетаньяху, Израиль борется за свою защиту и за своё будущее «до полной победы», соблюдая при этом международное право.