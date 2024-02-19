Вашингтон, 19 февраля, 2024, 05:26 — ИА Регнум. Взятие Авдеевки в Донецкой Народной Республике открывает российской армии возможности наносить удары вглубь украинской обороны. Об этом CNN сказал полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Город взяли и теперь русские в теории могут углубиться в самое сердце Украины», — сказал офицер.

Военный эксперт добавил, что сдача Авдеевки для ВСУ осложнит их действия как в Донбассе, так и на подступах к Крыму.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что демилитаризованная зона вглубь Украины от российской границы должна составлять не менее 150-200 км.

В настоящий момент Соединённым Штатам и их западным союзникам остаётся лишь предотвратить развал ВСУ, учитывая территориальные, материальные и физические потери, особенно в отсутствии боеприпасов. Об этом заявили авторы в аналитической статье для газеты Politico.

Прибывший недавно с юга передовой на Украине американский чиновник рассказал, что нехватка боеприпасов напрямую приводит к тому, что ВСУ теряют позиции и бойцов, заключили авторы.

Минобороны России 18 февраля опубликовало кадры беспорядочного бегства украинских подразделений из Авдеевки в условиях наступления российских войск. При этом бегство подразделений ВСУ, уточнили в ведомстве, началось ещё за сутки до того, как главнокомандующий Александр Сырский отдал приказ оставить город.