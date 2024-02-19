Херсон, 19 февраля, 2024, 04:56 — ИА Регнум. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что демилитаризованная зона вглубь Украины от российской границы должна составлять не менее 150-200 км. Об этом он завил «РИА Новости».

khogov.ru Владимир Сальдо

Сальдо прежде всего заметил, что боевые действия должны быть закончены, а украинская военная техника должна быть отодвинута от границ РФ на расстояние, недоступное для ее применения.

«Демилитаризованная зона, несколько более широкая, чем дальность полёта РСЗО и оперативно-тактических ракет «Точка-У», на мой непрофессиональный взгляд, будет достаточна. Это где-то не менее 150-200 км», — пояснил губернатор, добавив, что от оккупации ВСУ должна быть освобождена вся правобережная Херсонщина, включая Снигиревский и Александровский округа.

Как сообщало ИА Регнум, начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России — первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской считает, что украинская армия в случае серьёзной поддержки со стороны Запада предпримет очередную попытку контрнаступления в зоне спецоперации.

По словам Рудского, российская армия успешно противостоит коллективному Западу, который полностью контролирует Киев. Но фактически, заявил генерал-полковник, на Украине развивается масштабный экономический кризис и шансов для восстановления страны очень мало.

В настоящий момент Соединённым Штатам и их западным союзникам остаётся лишь предотвратить развал ВСУ, учитывая территориальные, материальные и физические потери, особенно в отсутствии боеприпасов. Об этом заявили авторы в аналитической статье для газеты Politico.

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль.

Бежать из Авдеевки удалось лишь отдельным украинским разрозненным формированиям. На территории города ведётся зачистка.