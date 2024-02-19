Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2024, 04:48 — ИА Регнум. В 2023 году западные страны были «чрезмерно оптимистичны» в отношении Украины, теперь следует придерживаться осторожности, чтобы не стать слишком пессимистичными. С таким заявлением на полях Мюнхенской конференции по безопасности выступил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, сообщила британская газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Альянс НАТО был чрезмерно оптимистичен в отношении конфликта на Украине в 2023 году. Полагали, что ВСУ смогут добиться значительного прогресса с западным оружием и обучением, но этого не произошло», — передает издание высказывание голландского адмирала.

Он отметил, что успеха ВСУ в ходе боевых действий не произошло по причине огромных возможностей России.

Как сообщало ИА Регнум, политолог-американист Борис Межуев, комментируя освобождении Авдеевки российскими военнослужащими, отметил, что успехи ВС России приведут к политическому кризису в США. Он напомнил, что Авдеевка была главным укрепрайоном ВСУ, который давал возможность украинской армии обстреливать Донецк.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил о превосходстве России над НАТО. По его словам, многие задачи, в том числе и боевые, в современных реалиях решаются нестандартно, применяются эффективные способы и приёмы боя, сильно отличающиеся от ранее принятых подходов. ВСУ понесли колоссальные потери, не сумев преодолеть тактическую зону обороны России, добавил эксперт.