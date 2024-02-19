Берлин, 19 февраля, 2024, 03:39 — ИА Регнум. В Германии в ходе строительства газопровода «Северный поток — 2» в Сеть случайно попала секретная информация о маршрутах и оружии подводных лоток НАТО, сообщила немецкая газета Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

По данным журналистов, о нарушении закона заявило минобороны Германии, так как опубликованные сведения позволяли оценить военные возможности альянса. Информацию могли раскрыть сотрудники горного ведомства города Штральзунд, расположенного недалеко от берега Балтийского моря. Компания отвечала за выдачу разрешений при строительстве газопровода и была обязана не разглашать секретную информацию.

К расследованию утечки гостайны привлекли Федеральную прокуратуру ФРГ. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли взрывы. Диверсанты уничтожили три из четырёх ниток трубопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Занимавшаяся расследованием диверсии на трубопроводах прокуратура Швеции 7 февраля объявила о прекращении расследования терактов на «Северных потоках» в связи с отсутствием подозреваемых. Отмечалось, что среди подданных страны нет причастных к преступлению.

В свою очередь в Германии заявили, что продолжат расследование. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт подчеркнул заинтересованность Берлина в поиске виновных.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова подавать газ в Европу по неповреждённой трубе «Северного потока ― 2». По его словам, для запуска нужна неделя, но Германия этого не хочет.

В ходе беседы Путина с американским журналистом Такером Карлсоном речь зашла о том, кто взорвал «СП» и «СП-2», президент ответил, что теракты организовало ЦРУ. Тогда журналист спросил, почему Германия отмалчивается по этому поводу, при этом терпя экономические убытки. Президент России высказал мнение о том, что нынешнее германское руководство заботится не столько о национальных интересах Германии, сколько о том, чтобы соблюдать интересы «коллективного Запада».