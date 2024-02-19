Вашингтон, 19 февраля, 2024, 03:07 — ИА Регнум. В настоящий момент Соединённым Штатам и их западным союзникам остаётся лишь предотвратить развал ВСУ, учитывая территориальные, материальные и физические потери, особенно в отсутствии боеприпасов. Об этом заявили авторы в аналитической статье для газеты Politico.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

На прошедшей Мюнхенской конференции участники единогласно признали, что Киеву не хватает боеприпасов и пехоты.

«Плана Б нет, есть только план А, если Конгресс США наконец-то не одобрит новый пакет военной помощи Украине. План один — просто не дать украинской армии развалиться«», — заявили авторы, ссылаясь на высказывания восьми законодателей США и пяти иностранных чиновников.

При этом издание отметило, что конгрессмены боятся вмешательства бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, который намерен помешать их планам добиться выделения финансирования.

По мнению авторов газеты, уверенность в том, чего может добиться ВСУ, а также в президенте США Джо Байдене, «похоже, достигла самого низкого уровня за последние два года».

Прибывший недавно с юга передовой на Украине американский чиновник рассказал, что нехватка боеприпасов напрямую приводит к тому, что ВСУ теряют позиции и солдат, заключили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные возмущены некомпетентностью командиров и политического руководства страны, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Эксперт назвал ситуацию в ВСУ катастрофической. По словам Меркуриса, украинские военные уже в бешенстве, ряд недовольных происходящим бригад отказывается выполнять приказы.

ВКС России ударили по пункту временной дислокации украинских войск в Часов Яре термобарической бомбой ОДАБ, вес которой составляет 1500 кг.

Вечером 17 февраля Минобороны сообщило, что министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль группировкой войск «Центр». Бежать из города удалось только отдельным разрозненным формированиям ВСУ.

На территории Авдеевки проводится зачистка.