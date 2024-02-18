Лондон, 19 февраля, 2024, 00:36 — ИА Регнум. В Лондоне на 77-й церемонии вручения главной кинопремии королевства BAFTA награда Британской академии кино и телевизионных искусств как лучшему фильму присуждена биографической драме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

Роберт Оппенгеймер

«Оппенгеймер» рассказывает о жизни американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который во времена Второй мировой войны руководил секретными разработками ядерного оружия.

Всего фильм взял семь наград из 13 возможных. Актёр Киллиан Мерфи завоевал «Бронзовую маску» за лучшую мужскую роль, Роберт Дауни — младший получил премию в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Также «Оппенгеймер» завоевал награды в категориях «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая операторская работа» и «Лучший монтаж».

На втором месте по числу «Бронзовых масок» (пять наград) оказалась лента «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса.

Фильм «Зона интересов» британца Джонатана Глейзера получил три «Бронзовые маски».

Как сообщало ИА Регнум, премию Британской академии кино и телевизионных искусств в области телевидения сразу в двух номинациях в апреле 2023 года получила команда режиссёров, отвечавших за трансляцию похорон королевы Великобритании Елизаветы II.

В 2023 году антивоенная драма «На Западном фронте без перемен» немецкого режиссера Эдварда Бергера получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм.