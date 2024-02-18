Прага, 19 февраля, 2024, 00:22 — ИА Регнум. Приехавшим в Чехию с начала спецоперации украинским беженцам выплатили гуманитарных пособий на сумму почти $710 млн, привёл 18 февраля данные МВД и минтруда новостной портал Idnes. cz.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

«Сотни тысяч украинских беженцев, получивших в Чехии в течение двух последних лет визы защиты, также получили в виде гуманитарных пособий в общей сложности 16,33 млрд крон (около $710 млн. — Прим. ред.)», — говорится в публикации.

По данным издания, многие из беженцев уже трудоустроены и «возвращают долги» Чехии, оплачивая налоги и страховые взносы.

В Чехии на данный момент проживают около 383 тысяч украинских беженцев, 98 тысяч из них несовершеннолетние, 170 тысяч — женщины в возрасте от 18 до 65 лет и 15,5 тысячи людей старше 65 лет.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года глава минтруда Чехии Мариан Юречка утверждал, что в стране живут почти 360 тыс. беженцев с Украины, из них 122 тыс. трудоустроены, а выплачиваемые ими налоги превысили размеры пособий. Все украинские беженцы имеют защитные визы. Работают из общего числа вынужденных переселенцев около 60%. Также министр отметил, что в Чехии на душу населения приходится из всех стран самое большое количество украинцев.

Чешское издание Hlavné správy в июле 2023 года сообщило о возмущении жителей Европы решением беженцев ездить в отпуск на Украину, причём многие из них не скрывали о планах отдохнуть на родине. Словацкого политика, участника движения «Республика» Марека Курта разозлило, что деньги европейцев раздают «трутням», прибывшим из чужой страны, в то время как больше половины граждан его родной страны не могут себе позволить взять отпуск.