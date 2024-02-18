Берлин, 19 февраля, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в трёхстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года нет пункта по которому у России есть возможность контролировать транспортные коммуникации, проходящие по стране. Об этом он сказал 18 февраля на встрече с представителями армянской диаспоры Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

По словам Пашиняна, российская сторона не имеет прав что-либо контролировать в Армении.

«Другие пункты этого документа Азербайджан и Россия, по сути, разорвали и выбросили, полностью нарушив свои обязательства», — сказал премьер соотечественникам.

При этом Пашинян добавил, что миротворческий контингент России несёт ответственность за выход армян из Нагорного Карабаха, которых в регионе не осталось.

Как сообщало ИА Регнум, Ереван не говорил, что отказывается от сотрудничества с Москвой, в частности в области безопасности, заявил Никол Пашинян в интервью британской газете The Daily Telegraph.

Пашинян отметил, что в настоящее время Армения налаживает отношения с ЕС, Францией, США, Ираном, Индией и другими странами.

3 сентября 2023 года Никол Пашинян заявил, что полная зависимость Армении в сфере безопасности от одного государства является стратегической ошибкой. Он отметил, что архитектура безопасности республики на 99,9% была связана с Россией, включая поставки боеприпасов и оружия.

Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры Германии заявил, что Ереван не является союзником Москвы на тему Украины.

В Кремле заявили, что Россия продолжит союзнические отношения с Арменией, поскольку Ереван вправе развивать отношения с теми странами, с которыми считает нужным. Армения — союзник России, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.