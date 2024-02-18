Вашингтон, 18 февраля, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (от штата Южная Каролина) предложил лишать членства в НАТО страны с бюджетом на оборону ниже 2% ВВП. Об этом он заявил 18 февраля в эфире телеканала CBS.

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«Я думаю, целесообразно, чтобы все выполняли обязательства относительно 2%. <…> 19 из 31 страны НАТО не выделяют 2% ВВП. Я хочу, чтобы была система, при которой, если вы не платите, вас выгоняют», — сказал он.

Грэм согласился с экс-президентом США Дональдом Трампом, который призвал добиться от союзников выполнения странами — членами НАТО их обязательства в 2%.

Как сообщало ИА Регнум, также сенатор Линдси Грэм призвал передавать оружие Украине в кредит, а не безвозмездно. Он отметил, что ЕС предоставил Киеву заём в $33 млрд из $50 млрд, которые они ранее обещали передать Украине. Такие же меры сенатор предложил принять и с американской помощью Украине, Израилю и Тайваню. Авторство этой идеи принадлежит Дональду Трампу, сказал Грэм. Он напомнил, что госдолг США составляет $34 трлн, а у Украины имеются полезные ископаемые, у Израиля — мощная экономика. Китайский остров Тайвань республиканец назвал «довольно богатой страной».

В феврале канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о повышении трат на оборону. По его словам, в 2024 году Германия впервые увеличит оборонные расходы до 2%, в будущем соответствующий показатель снижать не планируется. Шольц предположил, что все европейские страны — члены альянса станут выполнять эти критерии.

В конце 2023 года президент Владимир Путин назвал полной чушью утверждения президента США Джозефа Байдена о якобы возможном нападении России на НАТО. Глава государства подчёркивал, что у РФ нет никаких причин воевать со странами НАТО.