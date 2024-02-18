Вашингтон, 18 февраля, 2024, 23:16 — ИА Регнум. Центральное командование ВС США заявило, что их военные впервые обнаружили подводный беспилотник у хуситов. Об этом сообщается в соцсети X.

The U. S. Army

По информации Пентагона, у правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» 17 февраля в ходе атак в целях самообороны было обнаружено в том числе и беспилотное подводное судно.

Всего США нанесло пять ударов против трёх мобильных противокорабельных крылатых ракет, одного беспилотного подводного судна и одного беспилотного надводного судна в районах Йемена, контролируемых хуситами.

Как передавало ИА Регнум, США ввели санкции в отношении йеменского движения хуситов «Ансар Аллах». Об этом 16 февраля сообщил американский минфин.

США 13 февраля нанесли очередной удар по территории Йемена. Целью атаки стала противокорабельная крылатая ракета движения «Ансар Аллах».

12 февраля йеменские хуситы атаковали американское судно Star Iris в Красном море, а 6 февраля выпустили шесть противокорабельных ракет по двум коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе.