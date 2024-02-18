* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 18 февраля, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что поддерживает инициативу возвращения Украине ядерного оружия, от которого страна отказалась в середине 1990-х. Об этом парламентарий написал 18 февраля в Telegram-канале.

телеканал Вітер Кропивницький

«Я поддерживаю возвращение ядерного оружия Украине. И считаю, что это наша единственная опция для выживания. Если НАТО не хочет принимать нас в альянс. Значит, надо делать ракеты», — заявил он.

По словам депутата, Украине не нужна тысяча ракет, нужно 20, а если последуют санкции, то Киев «потерпит, иного выхода нет».

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года президент России Владимир Путин отмечал, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил и является ключевой гарантией безопасности страны и глобальной стабильности.

В январе 2024 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что попытки уничтожения западными ракетами пусковых установок по всей территории России, к которым призывают киевские политики, будут основанием для использования ядерного оружия против такого государства. Он напомнил Киеву о действии пункта 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания об агрессии против страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.