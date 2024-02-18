Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2024, 22:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры Германии заявил, что Ереван не является союзником Москвы на тему Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России, и это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию», — сказал он.

Украинское население является для армян дружественным народом, заключил Пашинян.

Как сообщало ИА Регнум, в интервью британской газете The Daily Telegraph Никол Пашинян заявил, что Ереван не отказывается от сотрудничества с Москвой, в частности, в области безопасности. Задачей армянских властей стала диверсификация отношений в указанной сфере, сказал премьер. Пашинян отметил, что сейчас Ереван налаживает отношения с Евросоюзом, Францией, США, Ираном, Индией и другими странами.

В конце ноября 2023 года пресс-служба армянского правительства объявила о подписании программы военного сотрудничества Армении и Великобритании на 2023–2024 годы. Стороны договорились о проведении седьмых оборонных стратегических консультаций в Ереване и обсудили потенциал военного сотрудничества между странами.

В Кремле заявили, что Россия продолжит союзнические отношения с Арменией, поскольку Ереван вправе развивать отношения с теми странами, с которыми считает нужным. Армения — союзник России, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.