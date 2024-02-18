Таллин, 18 февраля, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Евросоюз должен разработать план выпуска еврооблигаций на сумму в 100 млрд евро, чтобы финансировать развитие военно-промышленного комплекса стран ЕС.

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Выпуск еврооблигаций также поможет увеличить военную помощь Евросоюза Украине, сказала Каллас в интервью Bloomberg.

«Европейский Союз должен разработать план по выпуску еврооблигаций на сумму 100 миллиардов евро для стимулирования оборонной промышленности континента, и в это же время сделать больше для того, чтобы поставить оружие на Украину, заявила премьер-министр Эстонии», — сказано в публикации.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 15 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские страны НАТО и Канада увеличили свои военные расходы с 2014 года на 600 млрд долларов. Он отметил, что в 2023 году был зафиксирован рост на рекордные 11%, а в 2024 году европейские страны НАТО потратят на военные цели 380 млрд долларов, что составит 3% их ВВП.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что ЕК представит стратегию военной промышленности Евросоюза, в которой предусмотрен рост военного производства на 20%, и будет использовать доходы от замороженных российских активов для производства оружия для Украины.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур 18 февраля заявил, что повышение военных расходов не станет дополнительным бременем для экономики Евросоюза, а пойдёт ей на пользу. Новые военные расходы будут стимулировать создание рабочих мест, появление новых технологий и товаров двойного назначения, сказал министр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что поставки западного оружия не повлияют на ход специальной военной операции, а лишь продлят страдания жителей Украины.