Каир, 18 февраля, 2024, 21:53 — ИА Регнум. ХАМАС не имеет связей с официально признанными властями Палестины, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри на Мюнхенской конференции по безопасности.

U.S. Department of State

«Я думаю, это абсолютно верно, что ХАМАС находится за пределами палестинского консенсуса и не имеет поддержки Палестинской автономии», — сказал Шукри, слова которого приводит CNN Arabic.

Он также заявил, что ХАМАС не признаёт Израиль, не идёт на переговоры и не отказывается от поддержки насилия.

Шукри добавил, что вопрос вызывает и то, как ХАМАС пришёл к власти в секторе Газа в 2007 году и откуда шло финансирование движения, которое в конечном итоге привело к расколу между ХАМАС и теми палестинскими силами, которые выступают за мирное урегулирование.

«Это второстепенный вопрос, но его следует решить», — заключил Шукри.

Как передавало ИА Регнум, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что Израиль в какое-то время финансировал палестинское движение ХАМАС, чтобы ослабить Палестину, поддерживаемую движением за национальное освобождение государства (ФАТХ).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 17 февраля заявил, что урегулирование конфликта с палестинцами возможно лишь через прямые переговоры между сторонами без каких-либо предварительных условий. Он добавил, что Тель-Авив будет вести войну в секторе Газа до полной победы над палестинским движением ХАМАС. Тот, кто намерен помешать Израилю действовать, хочет помешать ему выиграть войну, добавил он. При этом Нетаньяху заявил, что ставшая объектом критики операция в городе Рафахе начнётся только после эвакуации гражданских лиц в безопасные районы.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что 7 октября Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, но отвечает на неё достаточно жестокими методами. Путин добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении, а решать палестинский вопрос нужно мирными средствами, а именно — вернуться к формуле ООН о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.