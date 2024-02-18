ДНР, 18 февраля, 2024, 21:35 — ИА Регнум. ВКС России ударили по пункту временной дислокации украинских войск в Часов Яре термобарической бомбой ОДАБ, вес которой составляет 1500 килограмм, сообщает 18 февраля «Российская газета».

Кадр из видео

В публикации уточняется, что снаряд попал в пункт временной дислокации ВСУ, спрятанный в жилой застройке города.

На кадрах, которое опубликовало издание со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка», заметен мощный взрыв.

Термобарическая бомба работает по принципу малой тактической ядерной бомбы, но без радиационного поражения. Снаряд распыляет газовое облако, которое затем подрывается. Отмечается, что такая бомба эффективно работает как на открытой местности, так и против заграждений.

Авторы материала предположили: использование столь серьёзного оружия в Часов Яре намекает на то, что этот город ВС РФ освободят следующим после Авдеевки.

13 февраля Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил о мощном ракетном ударе по объекту размещения украинских военных в городе Часов Яр. По предварительной информации, в результате российского удара уничтожены до 100 военных ВСУ. Официального подтверждения этой информации не было.

Как передавало ИА Регнум, вечером 17 февраля Минобороны сообщило, что министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль группировкой войск «Центр». Бежать из города удалось только отдельным разрозненным формированиям ВСУ.

На территории Авдеевки проводится зачистка. С освобождением города линия фронта отодвинута от Донецка, это обезопасит столицу ДНР от террористических ударов со стороны ВСУ, отметил министр обороны. Наступление войск будет продолжаться до полного освобождения ДНР от киевской оккупации.

Путин после доклада министра обороны направил генерал-полковнику Андрею Мордвичёву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение российскими военными под его командованием Авдеевки.