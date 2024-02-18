Никосия, 18 февраля, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Российский нападающий кипрского клуба «Арис» Александр Кокорин 18 февраля забил самый быстрый гол в истории чемпионатов этой страны.

Садовников Дмитрий

В матче «Ариса» против АЕЛ в рамках 26-го тура чемпионата страны Кокорин забил уже на 12-й секунде. Спустя пять минут он отправил в сетку ворот соперников ещё один мяч.

К перерыву команда Кокорина вела в счёте — 4:0.

В феврале 2024 года сообщалось, что спортивные журналисты Кипра по итогам 2023 года признали Кокорина лучшим футболистом, выступающим в чемпионате страны. Ранее, по итогам чемпионата страны сезона 2022-23 годов, российский футболист получил премию Ассоциации футболистов Кипра как лучший игрок чемпионата страны.

В феврале 2023 года Кокорин заявил, что время, проведённое в тюрьме, стало для него «огромным опытом и хорошей школой». Лишение свободы — это «лайфхак» для тех, кому нужно прийти в себя, сказал футболист.

Игроком «Ариса» Кокорин стал в августе 2022 года. Его команда выиграла чемпионат Кипра розыгрыша 2022-23 годов, российский футболист забил 13 голов. В РФ Кокорин выступал за московское «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак», также некоторое время он был в составе итальянской «Фиорентины».