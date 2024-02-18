Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Украина надеется подписать договор о безопасности с США до саммита НАТО, который пройдёт в июле 2024 года, заявила 18 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Иван Шилов ИА Регнум

По её словам, сейчас все внимание Киева сфокусировано на решении Конгресса США о выделении помощи Украине. Стефанишина выразила уверенность, что договор о безопасности будет подписан.

Также она отметила, что если прежде партнёры Киева стояли «плечом к плечу с военной поддержкой», то сегодня власти Украины не знают, что будет происходить даже через две недели. Заключение с Германией, Францией и Великобританией соглашений в сфере безопасности, добавила она, даёт возможность Украине планировать военные действия.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля канцлер Германии Олаф Шольц и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности. Шольц заявил, что Германия только в 2024 году выделит на поддержку Украины 15 млрд евро. Кроме того, канцлер отметил, что в мирных переговорах по Украине, с его точки зрения, нет смысла, если речь в них будет идти о капитуляции Киева.

В этот же день в Париже двустороннее соглашение о безопасности Зеленский подписал и с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Документ конкретизирует обязательства, взятые на себя Францией и рядом других стран на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году.

Власти Франции уточнили, что соглашение заключено сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Франция в 2024 году выделит 3 млрд евро военной помощи Киеву. Кроме того, документ предполагает поставки современного оружия и оборудования, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучение военных ВСУ и укрепление обороны Украины.