Вашингтон, 18 февраля, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп запустил лимитированную линейку золотых кроссовок, их раскупили ещё до старта продаж, сообщается на официальном сайте одной из его компаний — Trump Sneakers.

Chip Somodevilla / Global Look Press

«Я давно хотел это сделать. Со мной работают замечательные люди, и они придумали это. Я думаю, что кроссовки будут иметь большой успех»,— сказал Трамп на презентации, видео которой опубликовало агентство AP.

Кроссовки выпущены в ограниченном количестве. Всего в линейке из трёх пар обуви представлены золотые кроссовки с буквой T и флагом США под названием The Never Surrender High-Tops («Никогда не сдавайся»).

На сайте указано, что выпущена была всего одна тысяча пар, каждая имеет свой уникальный номер, а на десяти случайно выбранных кроссовках стоит автограф экс-президента США. На кроссовках также присутствуют американский флаг и буквы «Т» на языке и по бокам обуви.

Продажи запустят в июле 2024 года. Все доступные по предзаказу кроссовки уже раскуплены.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля суд Нью-Йорка признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Также судья предписал бывшему главе Белого дома выплатить 355 млн долларов, говорится в решении. Согласно постановлению, Трампу запретили обращаться за кредитами в любое зарегистрированное в Нью-Йорке финансовое учреждение на протяжении трёх лет.

Экс-президент США назвал этот судебный процесс «охотой на ведьм». Он заявил, что помогал Нью-Йорку в худшие для него времена, но теперь по вине действующего президента США Джозефа Байдена город переполнен мигрантами, совершающими преступления.