Штат Южная Каролина, США, 18 февраля, 2024, 19:59 — ИА Регнум. После поражения Украины в военном конфликте с Россией возможно столкновение Североатлантического альянса (НАТО) и РФ. Такое мнение высказала кандидат на пост главы Белого дома и экс-постпред США при ООН Никки Хейли в эфире телеканала ABC.

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По её словам, после того, как президент России Владимир Путин «возьмёт Украину», Польша и страны Прибалтики якобы станут «следующими» целями для нападения.

«Он (Путин. — Прим. ред.) сейчас размещает солдат вокруг этих стран. Если это (нападение. — Прим. ред.) произойдёт, то страны НАТО немедленно втянут Америку в войну», — сказала она.

Вместе с тем она призвала снабдить Украину «всем необходимым», чтобы Киев «смог победить». Тем самым, по её мнению, США смогут предотвратить отправку своих военных для участия в украинском конфликте.

Как передавало ИА Регнум, в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном Путин заявил, что у России нет никаких глобальных территориальных притязаний и тем более каких-то планов направлять свои войска в Польшу или Латвию.

На вопрос, может ли он представить себе сценарий, при котором Россия направит свои войска, например, в Польшу, Путин ответил, что только в том случае, если со стороны Польши будет нападение на Россию.

На просьбу подтвердить, что у него нет территориальных притязаний на всем континенте, президент РФ заверил, что это «абсолютно исключено».

По словам президента, НАТО старается запугать население мнимой российской угрозой. Глава государства отметил, что думающие люди прекрасно понимают, что это фейк, а угроза со стороны России просто раздувается. В этой связи Путин также заявил, что мир должен быть единым и следует стремиться к достижению общей безопасности.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр в январе 2024 года призвал Запад готовиться к вооружённому конфликту с Россией, отметив, что в связи с якобы возросшей угрозой необходима система, которая позволит обучить военному делу как можно больше людей вне зависимости от того, будут ли боевые действия или нет.

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО, отмечал ранее президент Владимир Путин. Москва не намерена нападать на страны НАТО, это западные страны делают из России противника.

Вместе с тем официальный представитель НАТО Дилан Уайт 24 января объявил о начале проведения 31 января учений Steadfast Defender — 2024. Манёвры планируется проводить до мая 2024 года. По легенде учений, на одну из стран военного блока нападает вымышленная страна с востока.

При этом в конце января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западным политикам пора перестать приписывать России «нездоровые фантазии» о возможном столкновении РФ и НАТО.