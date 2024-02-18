Омск, 18 февраля, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Девятилетнего мальчика из Омска, которого избила молотком его бабушка, переведут из реанимации в общую палату. Нападавшая остаётся в тяжёлом состоянии из-за нанесённых себе ранений, сообщили 18 февраля в следственном управлении СК по Омской области.

Прокуратура Омской области

Утром 16 февраля, когда родители мальчика были на кухне, 57-летняя бабушка в одной из комнат напала на внука, а затем ударила ножом 86-летнюю мать. Мальчика она по меньшей мере трижды успела ударить молотком, его спасли прибежавшие на шум родители. После этого пенсионерка перерезала себе яремные вены на шее.

«Мальчик пришёл в себя, кушает, его сегодня должны перевести в общую палату из реанимации», — рассказал собеседник «РИА Новости».

Состояние прабабушки ребёнка нормальное, она находилась в общей палате сразу после госпитализации. Состояние напавшей на внука пенсионерки крайне тяжёлое, возможен неблагоприятный прогноз, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, мальчик, его родители, бабушка и прабабушка живут в одной квартире на улице Дмитриева в Омске. Семья характеризуется как положительная, бабушка — соцработник по профессии. Следователи намерены после выписки проверить пенсионерку на вменяемость. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек.