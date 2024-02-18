Вашингтон, 18 февраля, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Страны Запада отчаянно желают разрешить украинский конфликт путём переговоров с Россией, но не могут выработать формулу мира, так как этому препятствует Киев. Об этом рассказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Факт заключается в том, что именно Запад отчаянно желает урегулирования путём переговоров. Но они не могут выработать формулу, поскольку Украина не позволит им её выработать. Западу сложно, почти невозможно рассмотреть вопрос о переговорах с Россией без привлечения Украины, поскольку в противном случае — о чём вы тогда договариваетесь?» — заявил Риттер.

Он добавил, что у Киева в этом вопросе нелепые аргументы, если он настаивает на возвращении всех приобретённых Россией территорий.

«Позиция Украины абсурдна. Возвращение к границам 1991 года? Какой армией вы это сделаете? Точно не украинской. Её сейчас уничтожают. НАТО не вмешается: у них нечем вмешиваться», — уточнил эксперт.

При этом Скотт Риттер отметил, что Москва открыта к переговорам, однако из-за сложившейся ситуации Запад не может предложить ничего реалистичного.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия даже после начала специальной военной операции стремилась завершить конфликт на Украине мирным путём, но украинское руководство этого не захотело. Он напомнил, что в Стамбуле договорились о параметрах этого возможного соглашения.

Также лидер государства отметил, что подписанные в 2015 году Минские соглашения руководство Украины не собиралось выполнять, о чём открыто заявлял глава киевского режима Владимир Зеленский. Президент добавил, что к России, как к гаранту соблюдений Минских соглашений, обратились жители Донбасса с просьбой о помощи. И РФ от мирных инструментов перешла к инструментам военного характера.