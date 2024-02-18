Бухарест, 18 февраля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Российский борец Абасгаджи Магомедов стал победителем проходящего в Бухаресте чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг.

Andrzej Lange / EPA / ТАСС

В финале весовой категории до 61 кг россиянин победил представителя Албании Зелимхана Абакарова — 7:4. Бронзовые медали в весовой категории завоевали азербайджанец Нураддин Новрузов и армянин Межлум Межлумян.

25‑летний Магомедов является чемпионом мира 2021 года, а также победителем Кубка мира 2020 года.

Чемпионат Европы по борьбе завершится 18 февраля, российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Как передавало ИА Регнум, на этом же чемпионате россиянка, 28-летняя Милана Дадашева, завоевала бронзу. В медальном поединке она одержала победу над украинской соперницей Оксаной Ливач. Они соревновались в весовой категории до 50 кг. Поединок завершился со счётом 17:15.

Ливач не пожала руку Дадашевой и расплакалась после окончания соревнований. А украинский борец Александр Грушин не стал фотографироваться с другими призёрами чемпионата Европы, так как в их числе был россиянин Анвар Аллахьяров.