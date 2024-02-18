Москва, 18 февраля, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Рэпер Matrang (Алан Хадзарагов), в последнее время проживавший в Таиланде, готовится вернуться в Россию и уйти из музыки. Об этом он заявил на своей странице в соцсети.

Кадр из соцсети

По словам 28-летнего исполнителя, мать хочет его «от чего-то лечить», однако он полностью здоров психически и «чист от тяжёлых веществ». На родину Matrang приедет 29 февраля.

«Я изменил своё отношение к творчеству, теперь меня привлекают другие сферы», — написал рэпер в Instagram (признана экстремистской и запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Рэпер добавил, что больше не будет заниматься музыкой, так как понял, что медийность не для него.

Ранее автор хита «Медуза» обращался к своей аудитории в соцсетях с просьбой о помощи. Он признавался, что ему стыдно просить деньги на возвращение домой, но иначе нельзя.

А Таиланд музыкант уехал после того, как двое неизвестных напали на него во Владикавказе. По словам рэпера, его увезли в лес, издевались и угрожали пистолетом.