Киев, 18 февраля, 2024, 19:29 — ИА Регнум. На Украине наблюдается катастрофический дефицит рабочей силы из-за того, что огромное число граждан уехали из страны или были призваны в ВСУ, заявил 18 февраля депутат Верховной Рады Дмитрий Наталуха.

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Программа переобучения не решает всех проблем, сказал Наталуха.

«Это катастрофа, у нас дефицит рабочей силы по определённым специальностям на производстве бешеный, такого не было никогда. Это естественно, очень много людей уехали, очень много людей ушли на фронт, находятся в больницах на реабилитации, и не успевает программа переквалификации», — сказал депутат в интервью агентству «Укринформ».

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что на фоне дефицита рабочей силы украинские власти начали привлекать заключённых к работе шахтёрами. Он заявил, что энергетическая безопасность Украины находится «в надёжных руках», и отметил, что власти готовы рассмотреть предложения и от других работодателей о том, чтобы привлекать заключённых к работе.

В ноябре 2023 года сообщалось, что правительство Украины отменило запрет для женщин на подземные работы в шахтах из-за нехватки персонала в угольной промышленности. В компании ДТЭК, которая владеет шахтами и является крупнейшей частной энергокомпанией в стране, заявили, что в подземных работах задействованы около 400 женщин.

В декабре 2023 года во время разговора с военнослужащими после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» президент России Владимир Путин заявил, что у Украины нет ни собственной базы, ни своей идеологии, ни промышленности, ни денег, а значит, у неё нет и будущего.