Мелитополь, 18 февраля, 2024, 19:27 — ИА Регнум. На запорожском направлении российские танкисты-десантники из Новороссийска уничтожили группу пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир танка с позывным Каспер.

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«Вернулись с выезда, отработали на отлично, попали в цель, уничтожили противника до шести человек, вместе с блиндажом, на расстоянии около восьми километров», — передаёт слова командира «РИА Новости».

Как рассказал военный, российские танкисты-десантники при отходе в место отстоя подверглись атаке двух беспилотников ВСУ, однако серьёзных повреждений удалось избежать. Так, повредились лишь крышка радиатора и сетка вентилятора, пояснил Каспер.

Официальной информации со стороны Министерства обороны России на данный момент не поступало.

Как передавало ИА Регнум, по словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Вооружённые силы России заняли четыре опорных пункта ВСУ возле Работино в Запорожской области.

В этот же день Рогов сообщил об активизации боевых действий на запорожском направлении.

Он отметил, что приоритетным направлением является ореховское направление в районе сёл Работино и Вербовое.

По словам Рогова, артиллерия, реактивные системы залпового огня, ТОС «Солнцепёк» наносят массированные удары по укрепрайонам и скоплениям боевой техники ВСУ.

Вместе с тем 15 февраля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 200 военных и один танк. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й и 127-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Владимировка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Кроме того, российские военные группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении применяют агитационные снаряды, содержащие различные листовки с призывом к боевикам ВСУ сложить оружие.