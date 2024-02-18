Москва, 18 февраля, 2024, 19:12 — ИА Регнум. На Всемирном фестивале молодёжи-2024, который пройдёт в центре одарённых детей по технологии «Сириус» в Сочи, откроется павильон «Москва — молодёжная столица России». Об этом сообщил глава российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В «Сириусе» в виде Главной арки ВДНХ откроется павильон «Москва — молодёжная столица России», где будут работать лекторий, VR-аттракцион «Полёт над Москвой», уличный кинотеатр, интерактивные настольные игры и многое другое», — написал градоначальник.

Как отметил мэр Москвы, в качестве волонтёров фестиваля тысячи москвичей будут встречать и провожать в аэропортах столицы участников мероприятия.

При этом Собянин отметил, что региональная часть фестиваля пройдёт и в Москве после завершения основных мероприятий в «Сириусе».

«450 волонтёров Москвы будут задействованы и на площадке фестиваля в «Сириусе», куда они отправятся 22 февраля. Там они помогут с логистикой участников, проверкой билетов и проведением мероприятий. Также будут взаимодействовать со СМИ, сопровождать национальные и иностранные делегации, работать переводчиками и оказывать доврачебную медпомощь», — добавил мэр.

Вместе с тем в качестве участников фестиваль посетят 700 молодых людей из Москвы, подчеркнул Собянин.

Всемирный фестиваль молодёжи, согласно подписанному 5 апреля 2023 года президентом РФ Владимиром Путиным указу о проведении мероприятия, пройдёт на федеральной территории «Сириус» в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. В период с 10 по 17 марта пройдёт региональная программа, участники которой посетят 30 российских городов. Впервые в истории проведения фестиваля возможность принять участие в мероприятии получат подростки 14-17 лет — 500 из России и столько же из-за рубежа.

По словам президента, на участие на фестивале подали заявки около 300 тысяч человек из 190 стран мира.