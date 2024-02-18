Таллин, 18 февраля, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля заявил, что повышение военных расходов не станет дополнительным бременем для экономики Евросоюза, а пойдёт ей на пользу.

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Новые военные расходы будут стимулировать создание рабочих мест, появление новых технологий и товаров двойного назначения, сказал министр.

«Для Европы повышение оборонных расходов — это возможность, а не дополнительное бремя. Сильная оборонная промышленность запускает экономику, создаёт рабочие места, технологии и товары двойного назначения, что может принести блага, о которых мы сейчас даже не думаем», — цитирует заявление Певкура пресс-служба минобороны Эстонии.

Министр также сказал о необходимости срочно оказать Украине военную помощь, заявив, что за время проведения конференции «война приблизилась к НАТО на десятки километров». Певкур напомнил, что ВС РФ освободили Авдеевку именно в эти дни.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 15 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские страны НАТО и Канада увеличили свои военные расходы с 2014 года на 600 млрд долларов. Он отметил, что в 2023 году был зафиксирован рост на рекордные 11%, а в 2024 году европейские страны НАТО потратят на военные цели 380 млрд долларов, что составит 3% их ВВП.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своём выступлении на Мюнхенской конференции ранее заявила, что ЕК представит стратегию военной промышленности Евросоюза, в которой предусмотрен рост военного производства на 20%, и будет использовать доходы от замороженных российских активов для производства оружия для Украины.

Уполномоченный правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный в декабре 2023 года отметил, что военный конфликт на территории Украины принёс Чехии значительную финансовую выгоду. Страна получила средства от союзников по НАТО за передачу военной техники Украине, в Чехии резко вырос объём производства военной продукции, а экономика получила новую рабочую силу в лице 120 тысяч беженцев с Украины, пояснил Копечный.

ВВП России растёт на фоне того, как европейская экономика скатывается в рецессию, заявил в декабре заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, иронически поблагодарив власти ЕС за санкции.