Тель-Авив, Израиль, 18 февраля, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Контроль над системой связи израильского авиалайнера El Al, пролетавшего над Сомали, пытались перехватить неизвестные. Об этом сообщает 18 февраля радиостанция Kan.

(сс) Eduard Marmet

Самолёт авиакомпании El Al следовал с острова Пхукет в Таиланде в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Когда он пролетал в районе Сомали над зоной, предположительно подконтрольной хуситам, экипаж получил инструкции, которые не соответствовали маршруту.

Пилоты заподозрили, что борт пытаются увести от пункта назначения, когда переключились на альтернативные средства связи и сверили информацию с другими авиадиспетчерами.

За последнюю неделю по меньшей мере дважды такое же происходило с другими самолётами израильских авиакомпаний, выполняющими рейсы в Таиланд.

В компании El Al заявили, что авиационные власти Сомали недавно предупредили о сбоях связи, поэтому пилоты воспользовались альтернативными средствами коммуникации.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля военный представитель йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что нанесён ракетный удар по британскому нефтяному танкеру Pollux в Красном море.