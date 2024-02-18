Вашингтон, 18 февраля, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Соединённые Штаты начали готовить план ответа на приписываемую России разработку противоспутникового оружия в космосе, заявил 18 февраля председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майк Тёрнер в эфире телеканала NBC News.

Роскосмос

«Мы встретились с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, и он начал разрабатывать план, который, надеюсь, станет ответом на это угрозу национальной безопасности», — сказал он.

При этом он отметил, что угроза «очень серьёзная», не подтвердив, и не опровергнув информацию, распространяемую в СМИ, о том, что новая угроза связана с ядерным оружием.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля Салливан анонсировал закрытый брифинг в связи с «угрозой национальной безопасности». Телекомпания ABC утверждала, что речь идёт о планах разместить в космосе ядерное оружие, которые якобы есть у России.

Президент США Джо Байден поручил своей администрации наладить прямой диалог с Москвой в связи с предполагаемой угрозой, уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Агентство Reuters уточняло, что оружие космического базирования, которое, по данным разведки США, разрабатывает Россия, представляет собой устройство, которое требует ядерной энергии для атак на спутники, а не ядерную боеголовку. Отмечается, что к таким устройствам могут относиться глушители сигналов, оружие, которое может «ослепить» датчики изображения, или генераторы электромагнитного импульса, способные вывести из строя всю электронику спутников в пределах определённой области орбиты.

Как считают аналитики, российское противоспутниковое оружие может вывести из строя военную и коммерческую связь, подорвав таким образом способность вооружённых сил действовать.

В Кремле слухи о планах России назвали очередной уловкой Белого дома. Очевидно, что администрация США пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министры иностранных дел стран — членов Большой семёрки (G7) на Мюнхенской конференции по безопасности обсудили возможные ограничения в космосе из-за сообщений США о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников.