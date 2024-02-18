Геническ, Херсонская область, 18 февраля, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Украинская военнослужащая, которую бросили на поле боя бойцы ВСУ, проходит лечение в военном госпитале. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Эта женщина пока что продолжает лечение в российском военном госпитале», — передаёт слова Сальдо «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря прошлого года Сальдо сообщил, что российские военные спасли украинскую женщину-военнослужащую, которую сослуживцы бросили на поле боя в районе села Крынки в Херсонской области.

Губернатор области тогда уточнил, что российские десантники и морские пехотинцы под Крынками разгромили ВСУ в стрелковом бою. После этого на поле боя осталось много убитых и раненых.

По словам Сальдо, раненая женщина-военнослужащая, заметив в воздухе российский беспилотник, подала рукой просьбу о помощи.

Российские военные эвакуировали раненую, которую украинские военные бросили на поле боя, и оказали ей медицинскую помощь, отметил глава региона.

Министерство обороны России никак не комментировало данную ситуацию.